Вьетнам открыл границы для непривитых туристов

Министерство здравоохранения Вьетнама опубликовало приказ, согласно которому въезд в страну открыт для туристов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости.

Отмечается, что для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Также сохранено требование об обязательной медстраховке с покрытием не менее 10 тысяч долларов.

Сообщается, что 14-дневный безвизовой въезд во Вьетнам снова разрешен российским туристам.