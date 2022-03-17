Вьетнам открыл границы для непривитых туристов

Министерство здравоохранения Вьетнама опубликовало приказ, согласно которому въезд в страну открыт для туристов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости.

Отмечается, что для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Также сохранено требование об обязательной медстраховке с покрытием не менее 10 тысяч долларов.

Сообщается, что 14-дневный безвизовой въезд во Вьетнам снова разрешен российским туристам.

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В ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее. Что касается стран, которые для оплаты принимают карты «Мир», проблем не будет Турции, Абхазии, Египте, Тунисе, Вьетнаме, Мексике, на Кубе, Доминикане, Мальдивах.


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