В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время

В ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что больше всего в новых условиях выиграет Турция, потому что она более перспективна для российского туриста.

Также в АТОР отметили, что система «все включено» действует и в Тунисе, Египте, в некоторых отелях Мальдив и ОАЭ, на Кубе, в Доминикане и Мексике.