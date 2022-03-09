В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время

В ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что больше всего в новых условиях выиграет Турция, потому что она более перспективна для российского туриста.

Также в АТОР отметили, что система «все включено» действует и в Тунисе, Египте, в некоторых отелях Мальдив и ОАЭ, на Кубе, в Доминикане и Мексике.

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Что касается стран, которые для оплаты принимают карты «Мир», проблем не будет Турции, Абхазии, Египте, Тунисе, Вьетнаме, Мексике, на Кубе, Доминикане, Мальдивах.

Ранее в Ростуризме россиянам рекомендовали по возможности не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. В организации подчеркнули, что пребывание в этих государствах может иметь риски «для своевременного и безопасного возвращения» туристов в Россию.


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ФОТО: pixabay.com
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