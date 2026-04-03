От дворца Топкапы до романтических улиц: Туристы штурмуют турецкие кинолокации

Все больше туристов посещают места съемок любимых турецких сериалов, сказал НСН Валерий Бритаус.

В Турции уже начала формироваться отдельная индустрия сериального туризма, рассказал НСН коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Среди наиболее востребованных направлений для кинотуризма эксперты выделяют Турцию, Южную Корею, Италию и США, рассказали в маркетплейсе туров YouTravel.me, который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ). Недельный тур по турецким локациям популярных сериалов с проживанием, трансферами и тематическими экскурсиями с русскоязычным гидом в среднем обходится в 180–300 тыс. рублей на человека. Поездки в более удаленные страны могут стоить дороже из-за сложной логистики и ограниченного доступа к отдельным съемочным площадкам. Бритаус рассказал, какие кинолокации туристы посещают в Турции.

«Зарубежный кинотуризм сегодня тяготеет к Турции, где сериальный туризм фактически сформировался как отдельная индустрия. Туристы активно интересуются локациями съемок популярных турецких драм — «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — чему способствуют удобная логистика, отсутствие визовых барьеров и наличие русскоязычных гидов. Остается устойчивым интерес и к западным проектам, однако такие поездки, по наблюдениям YouTravel.me, чаще организуются в индивидуальном формате: туристы формируют маршрут под собственные интересы, а не выбирают готовые массовые туры», — сказал собеседник НСН.

Ранее Бритаус сказал НСН, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки», они хотят впечатлений и погружения.

ФОТО: Zuma \ ТАСС
