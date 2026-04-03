Начальник УФСИН по Якутии ушел на СВО

Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия), полковник внутренней службы Сергей Калиновский ушел на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН.

«Защищать интересы России он решил осознанно, следуя зову сердца», - отмечается в сообщении.

Калиновский приостановил службу в уголовно-исполнительной системе, которую начал в 2009 году как боец штурмового отделения спецназа. Начальник якутского управления ФСИН дважды участвовал в контртеррористических операциях, был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стало известно, что заместитель главы Минцифры России Андрей Заренин отправится добровольцем в зону СВО.

ФОТО: РИА Новости
