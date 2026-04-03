ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР

Школа-интернат в Луганской Народной Республике подверглась атаке со стороны ВСУ. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, удар БПЛА пришелся по коррекционной школе в поселке Кленовый.

«К счастью, это произошло во время каникул, детей там не было», -написал Пасечник в мессенджере Max.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Алчевский металлургический комбинат в ЛНР, было частично разрушено промышленное оборудование завода, ранены трое работников.

