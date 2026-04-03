ВСУ ударили по школе-интернату в ЛНР
3 апреля 202613:00
Школа-интернат в Луганской Народной Республике подверглась атаке со стороны ВСУ. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, удар БПЛА пришелся по коррекционной школе в поселке Кленовый.
«К счастью, это произошло во время каникул, детей там не было», -написал Пасечник в мессенджере Max.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Алчевский металлургический комбинат в ЛНР, было частично разрушено промышленное оборудование завода, ранены трое работников.
Горячие новости
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия