Собянин: Более 720 тысяч детей посещают творческие занятия в Москве

Учащиеся творческих образовательных организаций Москвы в 2025 году завоевали более 30 тысяч наград на конкурсах в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, 10 тысяч наград — международного уровня.

«Всего по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства и других творческих направлений в столице занимаются свыше 720 тысяч детей. Чтобы ребята могли учиться в максимально комфортных условиях, обновляем и оснащаем городские учреждения», - указал Собянин.

Так, в прошлом году после модернизации начали работу детские музыкальные школы имени Н.П. Ракова и имени А.К. Лядова. Для объектов творческого образования в Москве закупили свыше 5,9 тысячи единиц оборудования, мебели, музыкальных инструментов.

Кроме того, столица предоставляет гранты для одаренных учеников детских школ искусств и творческих колледжей. В прошлом году круг соискателей был расширен. Выпускники школ и колледжей искусств могут получить компенсацию до 100% стоимости обучения в вузах по творческим специальностям.

