Собянин: Более 720 тысяч детей посещают творческие занятия в Москве
Учащиеся творческих образовательных организаций Москвы в 2025 году завоевали более 30 тысяч наград на конкурсах в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, 10 тысяч наград — международного уровня.
«Всего по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства и других творческих направлений в столице занимаются свыше 720 тысяч детей. Чтобы ребята могли учиться в максимально комфортных условиях, обновляем и оснащаем городские учреждения», - указал Собянин.
Так, в прошлом году после модернизации начали работу детские музыкальные школы имени Н.П. Ракова и имени А.К. Лядова. Для объектов творческого образования в Москве закупили свыше 5,9 тысячи единиц оборудования, мебели, музыкальных инструментов.
Кроме того, столица предоставляет гранты для одаренных учеников детских школ искусств и творческих колледжей. В прошлом году круг соискателей был расширен. Выпускники школ и колледжей искусств могут получить компенсацию до 100% стоимости обучения в вузах по творческим специальностям.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»