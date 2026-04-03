Великобритания 2 апреля инициировала виртуальную встречу при участии более 40 стран из Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралии и Канады. Как сообщило агентство Bloomberg, обсуждались дипломатические контакты с Тегераном и возможные экономические меры в отношении Ирана, если власти ближневосточной страны не согласятся разблокировать Ормузский пролив. Чупрыгин считает, что это некая «многоходовка» со стороны союзников США.

«Одновременно с организацией этого мероприятия Британия отправила офицеров связи в Центральное командование Соединенных Штатов на Ближнем Востоке для координации действий. Это многоходовка некая, которую, судя по всему, Лондон хочет провести. Тем более есть информация, что вчера с британской базы дальний бомбардировщик с полной боевой загрузкой вылетел в сторону Ближнего Востока. Это тоже интересный момент. Куда полетел, что он там делает?» — отметил эксперт.

Чупргыин уверен, что усилия Европы не увенчаются успехом, а прошедшая встреча, скорее, обозначает позицию стран по отношению к конфликту.

«Я сильно сомневаюсь, что без участия США Тегеран пойдет на какое-либо соглашение с европейцами, потому что оно Тегерану не дает никаких гарантий того, что европейцы заставят Вашингтона или Иерусалим прекратить боевые действия. Мне кажется, что это некий политический ход, позиция, которую демонстрирует Лондон и Париж: война не наша, но мы страдаем, нам нужна нефть, мы не хотим ее покупать у американцев, потому что они ставят драконовские ценовые условия. Поэтому мы отфиксируем наше желание прекратить всю эту «бадягу», открыть Ормузский пролив и продолжать жить дальше в мире и согласии», — пояснил специалист.

Он добавил, что Штатам выгодна блокировка Ормузского пролива, хотя американский президент Дональд Трамп и утверждает, что США этот морской путь не нужен.

«С одной стороны, Трамп всем обещает, что цены на нефть будут падать: сейчас вот закончим нашу героическую эпопею, и они камнем упадут вниз. С другой стороны, он заявляет, если нефть вам нужна, вот вы этот Ормузский пролив и разблокируйте, а я пошел домой. Но при этом он же говорит о том, что если вам так нужна нефть, купите ее у нас, у нас ее много. Высокие цены на нефть достаточно выгодны американскому нефтяному бизнесу. Особенно в ситуации, когда ее брать, в общем-то, больше неоткуда. Правда эксперты говорят, что американской и венесуэльской нефти не хватит в текущих темпах добычи, чтобы покрыть мировой дефицит, но денег они заработают нехило. Тут тоже есть повод призадуматься, а не бизнес-ходом ли со стороны Трампа вообще была эта война», — сказал собеседник НСН.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН выразил мнение, что европейские страны оказались в ловушке, так как они полностью зависят от США в плане безопасности и вооружения. Открыто выступать против Вашингтона в отношении ближневосточного конфликта европейские лидеры не могут.

