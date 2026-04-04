Песков: Вывод ВСУ из Донбасса поможет урегулированию конфликта

Вывод украинских войск из Донбасса нужен для остановки «горячей фазы специальной военной операции». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса

По его словам, вывод ВСУ будет способствовать «переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».

«Никаких дедлайнов нет... Это нужно сделать сегодня , а лучше это нужно было делать вчера», — заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президент РФ Юрий Ушаков указал, что вывод украинских войск с территории Донбасса позволил бы обсудить вопрос о прекращении боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

