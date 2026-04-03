Суд взыскал с Чубайса и соответчиков 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Роснано» к Анатолию Чубайсу и шести другим экс-руководителям компании. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: «Роснано» просит закрыть процесс по иску к Чубайсу

Речь идёт о сумме порядка 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов - по текущему курсу это более 5,5 млрд рублей.

Уточняется, что указанные требования, кроме Чубайса, были удовлетворены в отношении экс-зампредов Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Олега Киселева, Германа Пихоя и Владимира Аветисяна.

Ранее Арбитражный суд столицы полностью заблокировал финансовые активы Чубайса на сумму в 11,9 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

