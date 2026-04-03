В Крыму Су-30 потерпел крушение при тренировочном полете

Самолет Су-30 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Крыму. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, ЧП произошло около 11:00 мск. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта.

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой», - заявили в министерстве.

Жизни летчиков ничего не угрожает.

Ранее в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

