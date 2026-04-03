«В пользу высокого потенциала говорит огромное наследие советского и российского кино — десятки культовых фильмов, создавших образы мест, которые люди хотят увидеть своими глазами: «Белое солнце пустыни» в Дагестане, «Брат» в Санкт-Петербурге, «Вертикаль» в Приэльбрусье, «Географ глобус пропил» в Пермском крае. Россия обладает разнообразием природных и архитектурных локаций — от субтропиков Крыма и Кавказа до арктической тундры Мурманской области. После 2022 года россияне активно переориентируются на поездки по стране, и кинотуризм мог бы стать одной из точек роста. Появляются и инфраструктурные проекты, например «Кинокарта России», где уже отмечено более полутора тысяч точек съемок», — добавил Бритаус.

Ранее Бритаус сказал НСН, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки», они хотят впечатлений и погружения.

