Туристам рассказали, какие киноместа посетить в России
В России фокус смещен в сторону ностальгического кинотуризма по местам съемок советских фильмов-легенд, сказал НСН Валерий Бритаус.
Среди наиболее востребованных кинолокаций для туристов можно ответить Ростов Великий, где снимали сцены Древней Руси в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Крым, ставший настоящей кинематографической Меккой, Териберку и Карелию, сказал в эфире НСН коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.
Среди наиболее востребованных направлений для кинотуризма эксперты выделяют Турцию, Южную Корею, Италию и США, рассказали в маркетплейсе туров YouTravel.me, который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ). Недельный тур по турецким локациям популярных сериалов с проживанием, трансферами и тематическими экскурсиями с русскоязычным гидом в среднем обходится в 180–300 тыс. рублей на человека. Поездки в более удаленные страны могут стоить дороже из-за сложной логистики и ограниченного доступа к отдельным съемочным площадкам. Бритаус рассказал о самых популярных киноместах России.
«В России фокус смещен в сторону ностальгического кинотуризма по местам съемок советских фильмов-легенд. Среди наиболее востребованных локаций — Ростов Великий, где снимали сцены Древней Руси в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Крымский полуостров, ставший настоящей кинематографической Меккой: здесь снимали «Человека-амфибию», «Кавказскую пленницу», «Сердца трех» и многие другие картины. После выхода фильма «Чебурашка» — самого кассового в истории российского кино — вырос турпоток в Пятигорск и Кисловодск, где проходили съемки. Поселок Териберка в Мурманской области стал известным на всю страну после фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», а Карелия привлекает туристов локациями из фильмов «А зори здесь тихие» и «Любовь и голуби», — сказал собеседник НСН.
По его словам, после 2022 года россияне активно переориентируются на поездки по стране, и кинотуризм мог бы стать одной из точек роста.
«В пользу высокого потенциала говорит огромное наследие советского и российского кино — десятки культовых фильмов, создавших образы мест, которые люди хотят увидеть своими глазами: «Белое солнце пустыни» в Дагестане, «Брат» в Санкт-Петербурге, «Вертикаль» в Приэльбрусье, «Географ глобус пропил» в Пермском крае. Россия обладает разнообразием природных и архитектурных локаций — от субтропиков Крыма и Кавказа до арктической тундры Мурманской области. После 2022 года россияне активно переориентируются на поездки по стране, и кинотуризм мог бы стать одной из точек роста. Появляются и инфраструктурные проекты, например «Кинокарта России», где уже отмечено более полутора тысяч точек съемок», — добавил Бритаус.
Ранее Бритаус сказал НСН, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки», они хотят впечатлений и погружения.
