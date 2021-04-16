Ведущая программы «Время» на Первом канале обвинила власти во лжи

Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции из-за новых ограничительных мер. Подробнее о ситуации она рассказала на своей странице в Instagram.

Телеведущая летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Стамбуле, но вылет из Турции отменили в самый последний момент.