Ведущая программы «Время» на Первом канале обвинила власти во лжи

Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции из-за новых ограничительных мер. Подробнее о ситуации она рассказала на своей странице в Instagram.

Телеведущая летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Стамбуле, но вылет из Турции отменили в самый последний момент.

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«Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь. И только счастливый случай и Бог помогли», - цитирует Андрееву.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми у России открыто авиасообщение. Также из Турции завозят мутировавшие виды COVID-19. Российские власти приняли решение сохранить между Москвой и Стамбулом только два регулярных рейса в неделю.

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ФОТО: Личная страница Екатерины Андреевой в Instagram
ТЕГИ:КоронавирусТурцияТуризм
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