В Крыму не планируют усиливать противоковидные меры накануне отпусков

Предприятия санитарно-курортной сферы закрываться не будут, усиление санитарных мер на полуострове в целом не планируется, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам на площадке «Открытый Крым».

По его словам, более жестких требований по работе отелей и санаториев вводить не будут, тем более закрывать сферу накануне сезона отпусков никто не планирует. Но он пообещал контролировать соблюдение всех необходимых мер в местах скопления людей: в отелях, санаториях и ресторанах.

Глава Крыма поблагодарил всех жителей и гостей региона за ответственное отношение к требованиям соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что отдых в Крыму может заменить российским туристам отмененные майские поездки в Турцию.

