В Турции сократят количество отелей «все включено»
В Турции решено сократить количество отелей по системе «все включено», сообщает «Комсомольская правда».
Это связано с недоеденной едой. Ежедневно выбрасывается от 200 до 400 граммов еды после каждого туриста. Пищевые отходы в таких отелях обходятся в 1,5 миллиарда долларов в год. Среди других мер — сокращение размеров тарелок.
Представители отелей предложили, чтобы турист платил только за то, что действительно ест.
Ранее стало известно, что отдых в Анапе в отелях «все включено» выходит выгоднее питания в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год
- В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ
- В Турции сократят количество отелей «все включено»
- СМИ: Подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине
- Макрон: Нетаньяху нужно помнить, что Израиль был создан ООН
- Подоляк: Киев не дождется открытия второго фронта против РФ
- Стало известно об отмене визита премьера Украины в Швейцарию
- В НАТО пообещали Киеву перемены на поле боя
- У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве найден схрон оружия
- СМИ: ФАТФ примет решение о внесении РФ в черный список
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru