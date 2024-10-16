В Турции сократят количество отелей «все включено»

Это связано с недоеденной едой. Ежедневно выбрасывается от 200 до 400 граммов еды после каждого туриста. Пищевые отходы в таких отелях обходятся в 1,5 миллиарда долларов в год. Среди других мер — сокращение размеров тарелок.

Представители отелей предложили, чтобы турист платил только за то, что действительно ест.

Ранее стало известно, что отдых в Анапе в отелях «все включено» выходит выгоднее питания в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

