АТОР: Отдых в Анапе в отелях «все включено» выходит выгоднее питания в городе
Для семей с детьми отдых в отелях Анапы, которые работают по системе «все включено», выходит выгоднее, чем отдых в гостиницах с завтраками и питанием в городе. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что семья из трех человек потратит на десятидневный отдых в Анапе в начале августа порядка 119–147 тысяч рублей, если выберет трехзвездочный отель только с завтраками и будет питаться в городских заведениях.
Согласно данным, если разместиться в четырехзвездочном отеле с завтраками, то сумма будет выше – от 164 до 186 тысяч рублей. Вместе с тем, если такая семья будет жить в сетевом четырехзвездочном отеле «все включено», то отпуск обойдется ей от 120 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении – Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат предложила собирать налог с деловых мероприятий в Петербурге
- Достоевский и Толстой: Половина школьников читает лишь краткое содержание книг
- АТОР: Отдых в Анапе в отелях «все включено» выходит выгоднее питания в городе
- Группа Faithless анонсировала первый альбом после смерти фронтмена
- Глава Рособрнадзора призвал не брать в школы детей без знания русского языка
- СМИ: Один человек погиб из-за столкновения электропоездов под Белгородом
- В Турции задержали россиянина по бюллетеню Интерпола
- Суд заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам лишения свободы
- Пять женщин почти час пробыли в застрявшем лифте московского роддома
- Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru