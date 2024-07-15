АТОР: Отдых в Анапе в отелях «все включено» выходит выгоднее питания в городе

Для семей с детьми отдых в отелях Анапы, которые работают по системе «все включено», выходит выгоднее, чем отдых в гостиницах с завтраками и питанием в городе. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путин разрешил вводить туристический налог с 2025 года

Отмечается, что семья из трех человек потратит на десятидневный отдых в Анапе в начале августа порядка 119–147 тысяч рублей, если выберет трехзвездочный отель только с завтраками и будет питаться в городских заведениях.

Согласно данным, если разместиться в четырехзвездочном отеле с завтраками, то сумма будет выше – от 164 до 186 тысяч рублей. Вместе с тем, если такая семья будет жить в сетевом четырехзвездочном отеле «все включено», то отпуск обойдется ей от 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении – Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАнапаАТОР

Горячие новости

Все новости

партнеры