В АТОР объяснили, кому нужен стандарт «всё включено» по-русски

«Этот вид отдыха актуален только для пляжного туризма. Сейчас есть объекты «все включено». По экспертной оценке, их 10-15%. Сами туроператоры считают, что меньше, до 10% объектов предлагают систему «все включено». Но наша система отличается от того, что привычно в Турции. Это может быть или пятиразовое питание, или неограниченное питание в течение суток. Питание не включающее алкогольные напитки, или включающее. Это все у нас называется «все включено». И идея со стандартами появилась, чтобы было all inclusive, ultra all inclusive, extra ultra all inclusive. Чтоб была некая градация. Но содержательная часть этих стандартов пока не ясна. Единственное, что можно сказать, что востребованность этого формата на внутреннем рынке гораздо больше, чем предложений», - отметила она.

Ломидзе указала, что такие стандарты в большей степени касаются дополнительных требований к отелям.

«То есть это не стандарты туроператоров. Это стандарты предоставления услуг в отелях. Причем, как считают эксперты, такая система интересна только отелям, у которых большой номерной фонд. Маленьким отелям это не интересно. А таких крупных объектов у нас тоже не очень много. Так что стандарты нужны, хорошо бы, чтобы они были, но это в наименьшей степени затрагивает туроператоров. Сейчас этот вид услуг нигде не прописан. Он будет как-то легализован», - заключила собеседница НСН.

Ранее Ломидзе в эфире НСН оценила состояние туристической отрасли из-за сокращения международных полетов.

