В Турции прогнозируют успешный турсезон после землетрясений
Серия землетрясений не приведет к массовому отказу туристов от отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных туроператоров.
С 21 марта количество работающих отелей увеличится на 30%, заявил представитель Ассоциации туристических операторов Алании Хызыр Боздоган. Он прогнозирует рост спроса на отдых в Турции со стороны россиян.
В Торгово-промышленной палате Манавгаты сообщили, что 15 марта турецкие курорты начнут принимать туристов из стран Европы.
Отказов от туров в Торгово-промышленной палате не фиксируют. Сезон 2023 года будет успешным, считают там.
В Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 45 тысяч человек.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее назвали самые популярные направления путешествий на 8 марта. Наибольшим спросом пользуются Таиланд и ОАЭ, передает НСН.
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