В Турции прогнозируют успешный турсезон после землетрясений

С 21 марта количество работающих отелей увеличится на 30%, заявил представитель Ассоциации туристических операторов Алании Хызыр Боздоган. Он прогнозирует рост спроса на отдых в Турции со стороны россиян.

В Торгово-промышленной палате Манавгаты сообщили, что 15 марта турецкие курорты начнут принимать туристов из стран Европы.

Отказов от туров в Торгово-промышленной палате не фиксируют. Сезон 2023 года будет успешным, считают там.

В Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 45 тысяч человек.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее назвали самые популярные направления путешествий на 8 марта. Наибольшим спросом пользуются Таиланд и ОАЭ, передает НСН.

