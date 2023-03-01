В Турции прогнозируют успешный турсезон после землетрясений

Серия землетрясений не приведет к массовому отказу туристов от отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных туроператоров.

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С 21 марта количество работающих отелей увеличится на 30%, заявил представитель Ассоциации туристических операторов Алании Хызыр Боздоган. Он прогнозирует рост спроса на отдых в Турции со стороны россиян.

В Торгово-промышленной палате Манавгаты сообщили, что 15 марта турецкие курорты начнут принимать туристов из стран Европы.

Отказов от туров в Торгово-промышленной палате не фиксируют. Сезон 2023 года будет успешным, считают там.

В Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 45 тысяч человек.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее назвали самые популярные направления путешествий на 8 марта. Наибольшим спросом пользуются Таиланд и ОАЭ, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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