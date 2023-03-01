Эксперты рассказали о ценах и спросе на жильё в Турции после землетрясений
Спрос на жильё в Турции среди россиян сильно падает после недавних землетрясений, однако стоимость недвижимости пока держится на прежнем уровне, сообщает NEWS.ru со ссылкой на экспертов рынка.
Так, коммерческий директор компании Tranio Елена Милишенкова заявила, что число заявок на покупку турецкого жилья упало на 41%.
Основатель компании Nev Real Estate Екатерина Никитина также указала, что клиенты не спешат приобретать недвижимость в республике, однако они пока не готовы рассматривать другие страны, так как многие инвестируют с целью получения гражданства.
Что касается цен, то, по словам партнёра фирмы Intermark Real Estate Ирины Мошевой, в курортных регионах или Стамбуле они не сильно «пострадали», так как в основном было разрушены постройки, возведенные 40–50 лет назад.
«Сейчас требования к сейсмоустойчивости зданий гораздо выше. Здания, которые мы продаём от застройщиков, например, в Стамбуле и на побережье, построены с учётом современных норм», — уточнила она.
В Tranio также добавили, что снижения цен не ожидается по причине растущего спроса со стороны турков, однако не исключены «меры по сдерживанию цен от властей», но пока никакой информации по этому вопросу не поступало.
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции заявило, что число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке страны, превысило 45 тысяч человек, сообщает RT.
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