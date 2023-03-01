В АТОР назвали самые популярные направления для путешествий на 8 марта
ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий в начале марта среди россиян. Об этом сообщили в АТОР.
По их данным, каждый пять запрос на первую неделю марта пришелся на ОАЭ и Таиланд, 19% отдыхающих собираются отправиться в Египет. По 7% получили Россия и Турция. Среди российских городов в марте лидируют Сочи и Санкт-Петербург и Калининград.
Самым бюджетным вариантом среди зарубежных направлений в АТОР назвали Абхазию. Поездка туда обойдется в 41 тысячу рублей на двоих. Самая дешевая путевка в ОАЭ стоит 96,5 тысячи рублей. Минимальные цены на Египет и Таиланд — 142 и 149 тысяч рублей.
Ранее в АТОР сообщили, что новые западные санкции приведут к росту стоимости отдыха. Предстоящий рост цен в АТОР объяснили ограничениями в отношении банков. В ассоциации отметили, что платежи за границу почти остановлены.
В АТОР напомнили, за исключением Райффайзенбанка остальные финансовые организации оказались под ограничениями. Туристов призывают не паниковать. Большинство туроператоров в 2022 году сформировали свои каналы платежей в Казахстан, Турцию и на Ближний Восток.
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