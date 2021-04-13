В Турции говорят об ударе по экономике после прекращения полетов с Россией

По его словам, Москва остается одним из главных партнеров для Анкары во многих направлениях, в том числе и туризме. «Поток российских путешественников — один из самых больших», - отметил народный избранник.



Турпоток из России является критически важным для турецкой индустрии, считает владелец туроператора Narkissos Tourism Эркан Каплан. По его данным, в 2019 году страну посетили 7,5 млн российских туристов.

Турецкая Ассоциация туристических агентств считает, что решение российских властей может стать вызовом для экономики страны, поскольку российский рынок для Анкары является одним из главных.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Принятию решения предшествовали экстренные переговоры, на которые в Москву прилетели турецкие министры по культуре и туризму Мехмет Эрсой и иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Их визит призван не допустить закрытия страны для российских граждан, которые составляют значительную часть турпотока в Турцию.

