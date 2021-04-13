В Кремле отрицают приостановку авиасообщения с Турцией из-за визита Зеленского в Стамбул

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — сказал пресс-секретарь президента России.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Эвакуация российских туристов из Турции на фоне закрытия регулярного авиасообщения со страной из-за коронавируса производиться не будет.

Отмечается, что туристы в настоящее время находящиеся в Турции смогут планово вернуться на родину в соответствии с датами туров.

