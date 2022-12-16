В Союзе туристических агентств заявили о сокращении работающих турагентов на 50%

«Мы завершаем этот год в вакууме. У нас был Ростуризм, и вдруг его не стало. Буквально две недели назад назначили двух людей, которые будут отвечать за развитие всего этого. И появились распоряжения правительства: все законы, которые должны были быть приняты до конца этого года, они переносятся с принятием на конец следующего года. А мы, турагенты, которые брали деньги у людей, до сих пор не можем вернуть деньги постковидникам, тем, у кого сорвались поездки после 24 февраля и мобилизации. А нам первым приходится работать с этими людьми! И нам страшно. Год-то был хороший по отношению к допандемийному 2019-му. Но количество работающих турагентов сократилось на 50%, и это проблема! Хотелось бы планового развития. Президент подписал план развития туризма до 2035 года, а кто будет его выполнять, не очень ясно. В следующем году хотелось бы понимания», - сказал Голов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на АТОР сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в топ самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники.

