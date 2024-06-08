Италия стала лидером по числу выданных россиянам шенгенских виз

Так, за минувших год Италия выдала 132,3 тысячи виз. На втором месте по выдачи виз россиянам расположилась Франция - страна за 2023 год выдала 99,6 тысячи виз. Топ-3 замыкает Испания, выдавшая 96,8 тысячи виз за минувший год.

Всего за 2023 год россияне подали 520 тысяч заявлений на визу. Число отказов в выдачи виз выросло на 10,6%.

Ранее в АТОР напомнили, что россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран, в том числе Абхазию и Южную Осетию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

