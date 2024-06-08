Италия стала лидером по числу выданных россиянам шенгенских виз
Италия стала страной-лидером по выданным шенгенским визам россиянам в 2023 году, передает РБК.
Так, за минувших год Италия выдала 132,3 тысячи виз. На втором месте по выдачи виз россиянам расположилась Франция - страна за 2023 год выдала 99,6 тысячи виз. Топ-3 замыкает Испания, выдавшая 96,8 тысячи виз за минувший год.
Всего за 2023 год россияне подали 520 тысяч заявлений на визу. Число отказов в выдачи виз выросло на 10,6%.
Ранее в АТОР напомнили, что россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран, в том числе Абхазию и Южную Осетию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru