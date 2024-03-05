«Абсурдно!»: В туриндустрии опровергли массовый вывоз россиянами манго из Таиланда

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Таиланд может ввести ограничения на вывоз манго из страны, так как туристы вывозят эти сладкие фрукты коробками.

«О такой тенденции я не слышал. Новость немного абсурдна, потому что коробками вывозить манго из Таиланда с учетом стоимости килограмма провоза багажа невыгодно. Дешевле в России купить. Кроме того, страны, которые производят некий продукт, в данным случае сельхоз продукт, всегда готовы к тому, что этот продукт кто-то будет покупать на внутреннем рынке и вывозить за пределы страны. Ни одна страна не создает никаких препятствий на вывоз произведенного ими продукта, это наоборот поощряется. Я не вижу смысла такого запрета для Таиланда, для местных производителей манго, с продаж которого платятся налоги в казну страны. Есть ощущение, что эта шутка какая-то», - отметил собеседник НСН.

