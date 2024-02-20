На Гавайях хотят ввести климатический налог для туристов
20 февраля 202417:58
Власти штата Гавайи планируют ввести климатический налог для туристов, передает The Economic Times.
Отмечается, что сумма сбора составит 25 долларов. Собранные деньги планируют направить на очистку пляжей и снижение риска возникновения лесных пожаров.
В 2023 году Гавайи посетили 9,5 миллиона туристов.
Ранее власти острова Бали начали взимать туристический сбор с отдыхающих в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов), напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ювелирный эксперт назвала беспроигрышные подарки для мужчин
- Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на предстоящие шесть лет
- В подмосковном Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада
- Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей
- СМИ: В России обсуждают разделение регионов на пять «ипотечных кластеров»
- Боррель призвал Грузию бороться с антизападной дезинформацией
- На Гавайях хотят ввести климатический налог для туристов
- СМИ: Норвежский политик выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира
- Звезда «Слова пацана» рассказал о боязни заговорить с Буруновым
- Мишустин заявил, что все виды соцподдержки приведут к единым стандартам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru