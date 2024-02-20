На Гавайях хотят ввести климатический налог для туристов

Власти штата Гавайи планируют ввести климатический налог для туристов, передает The Economic Times.

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Отмечается, что сумма сбора составит 25 долларов. Собранные деньги планируют направить на очистку пляжей и снижение риска возникновения лесных пожаров.

В 2023 году Гавайи посетили 9,5 миллиона туристов.

Ранее власти острова Бали начали взимать туристический сбор с отдыхающих в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов), напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / AP
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