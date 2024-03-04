Таиланд стал самым популярным направлением для зимовки у россиян

По данным сервиса, на Таиланд пришлось 50% длительных зарубежных бронирований. Чаще всего путешественники выбирали трехзвездочные отели со средней стоимостью около 4,7 тысячи рублей за ночь.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ для зимовки предпочли 5,5% туристов. Тройку лидеров замыкает Индонезия (4,7%), пишет «Газета.Ru».

Министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон заявила, что за первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян, передает «Радиоточка НСН».

