В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года

Туристический налог на территории Тулы введут с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба городской думы.

Предложение о введении налога поддержали на третьем очередном заседании Тульской городской Думы в среду. Замглавы администрации Елена Бирживая отметила, что Тула является «третьим музейным центром страны после Москвы и Санкт-Петербурга». Она уточнила, что ставка туристического налога в следующем году составит 1%, с каждым годом она будет повышаться.

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Согласно данным, к 2029 году ставка туристического налога достигнет максимального значения в 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей за каждый день пребывания одного туриста в гостинице.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил НСН, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам. По его словам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
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