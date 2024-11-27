В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года
Туристический налог на территории Тулы введут с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба городской думы.
Предложение о введении налога поддержали на третьем очередном заседании Тульской городской Думы в среду. Замглавы администрации Елена Бирживая отметила, что Тула является «третьим музейным центром страны после Москвы и Санкт-Петербурга». Она уточнила, что ставка туристического налога в следующем году составит 1%, с каждым годом она будет повышаться.
Согласно данным, к 2029 году ставка туристического налога достигнет максимального значения в 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей за каждый день пребывания одного туриста в гостинице.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил НСН, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам. По его словам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер оператор «Улиц разбитых фонарей» Михаил Левитин
- В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года
- СМИ: У мэра Дегтярска и его заместителя прошли обыски
- Цискаридзе: Москва превосходит европейские столицы по чистоте
- СМИ: На четырех нитках «Северного потока» разместили не менее шести бомб
- «Азимут» объяснил жесткую посадку самолета в Анталье «сдвигом ветра»
- Над Черным морем и Крымом уничтожили 25 украинских дронов
- Совфед одобрил законы о частных детективах и телохранителях
- В Белгородской области обломки дрона ВСУ упали на приют для животных
- Минтранс предложил запретить водителям с судимостью перевозить детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru