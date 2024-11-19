В Суздале с 2025 года введут туристический налог

Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении с 1 января 2025 года туристического налога, сообщили в пресс-службе совета народных депутатов города.

Согласно данным, в следующем году ставка составит 1% от налоговой базы, к 2029 году запланировано ее доведение до 5%. В дополнение к льготам, которые установлены федеральным перечнем, в том числе для участников спецоперации, от уплаты налога освобождаются многодетные семьи, дети до 18 лет, а также лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов.