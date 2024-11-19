В Суздале с 2025 года введут туристический налог
Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении с 1 января 2025 года туристического налога, сообщили в пресс-службе совета народных депутатов города.
Согласно данным, в следующем году ставка составит 1% от налоговой базы, к 2029 году запланировано ее доведение до 5%. В дополнение к льготам, которые установлены федеральным перечнем, в том числе для участников спецоперации, от уплаты налога освобождаются многодетные семьи, дети до 18 лет, а также лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов.
Предполагается, что в 2025 году дополнительные доходы бюджета Суздаля составят 24,6 млн рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство Суздаля.
Ранее сообщалось, что туристический налог введут в Барнауле с 1 января 2025 года. Минимальная сумма сбора составит 100 рублей в сутки. Ставка налога начнется с 1% в 2025-м и достигнет 5% к 2029 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru