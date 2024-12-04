«Путёвки подорожают на 10%»: Гендиректор TEZ TOUR о популярных направлениях, кризисе и ценах

- За эти 30 лет мы отправили на отдых порядка 25 миллионов человек. Они посетили с нами более 150 стран – это больше, чем полмира. География у нас на этом не стоит, пытаемся расширяться. Россия за последнее время вошла у нас в топ-10 направлений, до пандемии она в десятку не входила.

Самым первым направлением, которое мы открыли, была Турция. Она до сих пор по выездному туризму в портфеле занимает номер один по объему. Вторым у нас открылся Таиланд, третьим – Египет. Поначалу Египет занимал 40% от пакета по зимним турам, а сейчас Таиланд занимает достаточно большую долю. Эти основные три страны как открывались, так и лидируют. С 2012 года у нас в портфеле появились ОАЭ. Они также зимой, а иногда и летом активно продавались. В 2015 году у нас появился Китай, который тоже входит в топ-5. Хочется упомянуть наши сильные европейские направления, которые были – это Испания. Это первая европейская страна, которую мы для себя открыли. Первые чартеры и первые программы мы запускали на остров Тенерифе, потом они расширились. Также у нас исторически очень была сильная Греция – мы были одними из лидеров греческого направления. Сейчас, в связи с последними событиями, европейские страны покинули пятерку.

- Российский туристический рынок сильно поменялся за 30 лет. На ваш взгляд, какие ключевые события его сформировали?

- Да, за 30 лет много событий произошло. Первое, что появилось в туризме и произвело некий фурор, и мы там были одними из первых – это введение онлайн-бронирования. Раньше все отправлялось по факсу или по mail, а до этого вообще были телетайпы, когда отправлялись заявки на туристов. Мы как раз одни из первых, кто создал систему онлайн-бронирования. Сейчас очень много туристов бронируют именно в онлайне. Это, конечно, и облегчило работу для нашей сферы туристической, и позволило нарастить такие большие объемы, которые мы показывали до ковида или после пандемии. Но, конечно, доковидные объемы пока еще не побили. Сегодня в принципе идет диджитализация рынка, все уходит в цифру, в онлайн. Те же самые документы – с раньше их нужно было получать от туроператора, в том числе билеты были на бланках строгой отчетности. Сейчас уже идем все к тому, что достаточно просто иметь при себе паспорт. И в любом случае никакие данные о тебе не потеряются, весь отпуск пройдет хорошо. Ну и третий момент – берем так называемый ГДС-продукт, сторонний продукт, который является на данный момент аналогом Booking, называется он у нас TEZ Plus. Надеюсь, что в таком же темпе будем продолжать.

- Говоря о кризисах, какие были самыми сложными, по вашей оценке? Как ощущаются сейчас последствия?

- Туризм вообще на все реагирует. Поэтому туризм, с одной стороны, кажется такой позитивной индустрией, в которой люди не работают, а только радостно и счастливо живут. Но по факту получается, что он реагирует на все. Где-то началась вспышка гриппа – начинает страдать в первую очередь туризм. Доллар подскочил – сразу же проседают продажи на выездной туризм, потому что вырастают цены в рублях. Но по факту, если мы говорим о самых серьезных кризисах – это, конечно же, ковид, потому что тогда все сидели дома. Можно сказать, туризма вообще не было. Действительно, это был тяжелый период, в который выжили сильнейшие. В зависимости от того, как тот или иной туроператор выстраивал свою стратегию, одним это помогло выжить, и, может быть, даже после того, как закончился ковид и страны начали открываться, они восстановились достаточно быстро. Но я бы не сказал, что легко. И некоторые восстанавливаются до сих пор. А кто-то, кстати, это время не пережил. И если посмотреть по реестру туроператоров, то он сократился по сравнению с доковидным периодом раз в семь-восемь как минимум по выездному туризму.