«Из-за китайских туристов»: Новогодние туры в Таиланд подорожали на 15%

На Новый год россияне поедут в Таиланд, Египет и ОАЭ, больше всего за год подорожал Таиланд – на 15%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

В этом году россияне вместо коротких ноябрьских выходных активнее бронируют новогодний и зимний отдых, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, глубина продаж по некоторым направлениям достигает трех-четырех месяцев. Мкртчян назвал главные зарубежные направления.