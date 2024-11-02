«Из-за китайских туристов»: Новогодние туры в Таиланд подорожали на 15%
В этом году китайские туристы потеснят россиян на курортах Таиланда, заявил НСН Алексан Мкртчян.
На Новый год россияне поедут в Таиланд, Египет и ОАЭ, больше всего за год подорожал Таиланд – на 15%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
В этом году россияне вместо коротких ноябрьских выходных активнее бронируют новогодний и зимний отдых, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, глубина продаж по некоторым направлениям достигает трех-четырех месяцев. Мкртчян назвал главные зарубежные направления.
«Динамика бронирований зарубежных направлений на новогодние праздники прослеживается, в первую очередь продается Таиланд, Египет и Эмираты. Это главная тройка у нас. Цены выросли везде, определенная девальвация рубля все-таки. В среднем цены выросли на 5-7% в валюте, Таиланд поднял больше всех – на 15%. Тут понятно, почему... В этом году в Таиланд массово приезжают китайские туристы, которых не было в Таиланде долгих четыре года. Поэтому да, в этом году китайские туристы потеснят россиян на курортах Таиланда», - рассказал он.
Российским туристам, которые выбирают для себя Таиланд, стоит планировать отпуск заранее, сообщил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов «Радиоточке НСН».
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