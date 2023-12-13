В Таиланде за год погибли больше 120 россиян
В этом году более 120 россиян погибли в Таиланде. Как правило, смерти были связаны с ДТП и несчастными случаями, рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
По его словам, число смертельных случаев в этом году больше, чем в доковидном 2019 году.
Среди причин летальных случаев – купание в море в нетрезвом состоянии, другие бытовые ситуации, но основная - беспечность в пользовании транспортом, особенно мотоциклами, нарушения правил дорожного движения, езда на мотоцикле водителя и пассажира без шлема.
Дипломат призвал российских туристов в Таиланде соблюдать правила, обычаи и традиции страны пребывания, передает РИА Новости.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал НСН, что отдых в санаториях России нужно бронировать за полгода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru