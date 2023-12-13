В Таиланде за год погибли больше 120 россиян

В этом году более 120 россиян погибли в Таиланде. Как правило, смерти были связаны с ДТП и несчастными случаями, рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, число смертельных случаев в этом году больше, чем в доковидном 2019 году.