В Таиланде за год погибли больше 120 россиян

В этом году более 120 россиян погибли в Таиланде. Как правило, смерти были связаны с ДТП и несчастными случаями, рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, число смертельных случаев в этом году больше, чем в доковидном 2019 году.

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Среди причин летальных случаев – купание в море в нетрезвом состоянии, другие бытовые ситуации, но основная - беспечность в пользовании транспортом, особенно мотоциклами, нарушения правил дорожного движения, езда на мотоцикле водителя и пассажира без шлема.

Дипломат призвал российских туристов в Таиланде соблюдать правила, обычаи и традиции страны пребывания, передает РИА Новости.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал НСН, что отдых в санаториях России нужно бронировать за полгода.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Российские ТуристыТаиланд

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