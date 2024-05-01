В Таиланде вступил в силу новый режим безвизового въезда для граждан РФ

Он позволит обладателям российского паспорта находиться в королевстве без визы 60 дней, вместо прежних 90 дней безвизового пребывания. Действие трехмесячного безвиза для граждан России закончилось 30 апреля, действие 60-дневного безвизового пребывания продлится до 31 октября 2024 года.

Теперь при въезде в Таиланд у российских туристов будет выбор между 30-дневным безвизовым штампом, положенным по российско-таиландскому Соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, которое действует с 2005 года, и 60-дневным безвизовым штампом, введенным с 1 мая.

Ранее в Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

