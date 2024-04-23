«Отбирают рабочие места»: Таиланд сокращает безвизовый режим из-за релокантов
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что все чаще релоканты из России идут работать гидами или экскурсоводами в Таиланде, что не нравится местным властям.
Все чаще релоканты из России идут работать гидами или экскурсоводами в Таиланде, что не нравится местным властям, поэтому условия пребывания будут ужесточаться, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.
Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян, он вступит в силу с 1 мая. Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года.
«Наблюдается тренд, что Таиланд становится таким направлением, куда релоцируются граждане разных стран, включая Россию. Там очень недорогая стоимость проживания, аренда жилья, продукты, а одежду практически покупать не надо. Если какая-то часть граждан имеет возможность работать удаленно, то некоторые все равно начинают искать работу на местном рынке, например, в туристической отрасли – гиды, экскурсоводы. Конечно, они отбирают работу у местных граждан, что не может не волновать местные власти. Нигде не приветствуется, когда мигранты отбирают рабочие места у граждан этой страны», - объяснил он.
При этом, по его словам, россияне смогут просто пересечь границу, получить новый штамп и снова вернуться в Таиланд на 60 дней.
«Туризм – это обычно неделя-три, максимум месяц. Поэтому эти ограничения не связаны с туристами. А фриланс Таиланду тоже не очень нужен, то есть, вы живете в Таиланде, а налоги платите в другом месте. Такая логика в этом случае работает. Если налоги платить в Таиланде, там уже рабочая виза и другие условия. Россияне в других странах пользовались тем, что пересекали просто границу, чтобы получить новый штамп и новые 60 дней. Здесь будет такая же история. Очень много интересных соседних стран - Лаос, Малайзия и так далее. Можно выехать буквально на два дня и получить снова вот эту визу на 60 дней. Наш человек всегда найдет какие-то варианты», - резюмировал собеседник НСН.
Россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Об этом ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Радиоточка НСН».
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