В Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев

До этого правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян, он вступит в силу с 1 мая. Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года.

Все чаще релоканты из России идут работать гидами или экскурсоводами в Таиланде, что не нравится местным властям, поэтому условия пребывания будут ужесточаться, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».

