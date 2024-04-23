В Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев
Представители туристической отрасли Таиланда предложили правительству ввести налог для иностранных туристов, пишет местное издание Bangkok Post.
Отмечается, что вице-президент Совета по туризму Сурават Акараворамат призвал правительство рассмотреть вопрос о взимании туристического сбора в размере 300 батов (около 760 рублей), чтобы помочь финансировать развитие отрасли.
До этого правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян, он вступит в силу с 1 мая. Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года.
Все чаще релоканты из России идут работать гидами или экскурсоводами в Таиланде, что не нравится местным властям, поэтому условия пребывания будут ужесточаться, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
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