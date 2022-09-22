В Таиланде отменили ковидные ограничения для туристов
Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что с 1 октября снимаются все ограничения на въезд для туристов, сообщает Bangkok Post.
По его словам, путешественникам больше не понадобятся сертификаты о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тесты.
На заседании Национального комитета по инфекционным заболеваниям также было принято решение отменить обязательную изоляцию для заболевших с лёгкими симптомами и без них, сохранив при этом рекомендацию использовать маски и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам изолироваться при плохом самочувствии и избегать контактов с людьми даже при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщает RT.
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