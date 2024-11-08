В Барнауле введут туристический налог

Туристический налог введут в Барнауле с 1 января следующего года. Об этом сообщили в городской думе.

«Плательщиками налога станут организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания. Налог будет рассчитываться исходя из стоимости размещения и продолжительности проживания», — отмечается в заявлении на сайте гордумы.

Минимальная сумма сбора составит 100 рублей в сутки. Ставка налога начнется с 1% в 2025-м и достигнет 5% к 2029 году. Для ряда категорий россиян предусмотрены льготы по уплате туристического налога, соответствующий список разрабатывается.

Ранее стало известно, что в Сочи с 1 января 2025 года введут туристический налог, напоминает RT.

