В Барнауле введут туристический налог
Туристический налог введут в Барнауле с 1 января следующего года. Об этом сообщили в городской думе.
«Плательщиками налога станут организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания. Налог будет рассчитываться исходя из стоимости размещения и продолжительности проживания», — отмечается в заявлении на сайте гордумы.
Минимальная сумма сбора составит 100 рублей в сутки. Ставка налога начнется с 1% в 2025-м и достигнет 5% к 2029 году. Для ряда категорий россиян предусмотрены льготы по уплате туристического налога, соответствующий список разрабатывается.
Ранее стало известно, что в Сочи с 1 января 2025 года введут туристический налог, напоминает RT.
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