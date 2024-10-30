В Новосибирске с 2025 года введут туристический налог
Туристический налог введут в Новосибирске с 2025 года, соответствующее решение приняли депутаты городского совета. Об этом сообщает РИА Новости.
Введение нового налога поддержали 39 парламентариев из 42 присутствующих.
Как отметил глава департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, в следующем году ставка туристического налога составит 1%, далее она будет увеличиваться на процент в год и к 2029-му достигнет 5% от налоговой базы. При этом налог составит не менее 100 рублей за сутки.
«Плательщиками налога будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками имущества и оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в средствах размещения... включенных в реестр», — подчеркнул Веселков.
Налог планируют взимать с постояльцев гостиниц за весь период размещения. Для участников специальной военной операции, многодетных семей, членов семей участников СВО и жителей Новосибирской области предусмотрены льготы.
В июле президент Владимир Путин подписал закон о введении туристического налога с 2025 года, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru