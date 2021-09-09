В союзе туриндустрии рассказали о развитии внутреннего туризма в 2022 году

Важной в развитии внутренних направлений является программа субсидирования чартерных перевозок по стране, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в пресс-центре НСН.

«В следующем году будет активно развиваться внутренний туризм на территории России, потому что сейчас подготовлены программы стимуляции, некоторые программы уже работают, такая как кешбэк – стимуляция спроса именно внутреннего туризма. Также мне кажется, что программа субсидирования чартерных перевозок для туроператоров, которые традиционное занимались выездным туризмом, поможет открыть чартерные программы по территории страны. Это то, что мы уже видели в 2020 году, в этом году. Это даст возможность в два раза снизить стоимость путешествия в дальние регионы РФ. Плюс мы видим, что муниципальные власти активно работают с туроператорами, сейчас разработали много интересных брендовых маршрутов», - рассказал Игнатьев.

Из-за небольшого туристического потока страна теряет десятки миллиардов долларов, заявил он в пресс-центре НСН ранее.

