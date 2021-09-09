РСТ: Въездной туризм в России снизился в 30 раз
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, туристы из каких стран в этом году приезжают в Россию.
Из-за небольшого туристического потока страна теряет десятки миллиардов долларов, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в пресс-центре НСН.
«Мы фиксируем уменьшение туристического потока в Россию в 30 раз по итогам первой половины 2021 года, относительно 2019 года. Сказать, что он совсем умер – нет, у нас есть туристы из стран Персидского залива, Германия, Франция, Турция, но это все небольшие группы, несмотря на то, что сегодня по факту к нам в Россию могут приезжать туристы из 59 стран. Но туристов в стране нет, поток очень маленький, хотя сам потенциал въездного туризма огромен, это десятки миллиардов долларов, которые сегодня могут зайти в нашу страну в будущем или пройти мимо. До пандемии Россия получала 12 миллиардов долларов в год от въездного туризма, сейчас мы не получаем практически ничего», - отметил Игнатьев.
Главной проблемой для внутренних направлений стала перегруженность, которая повлияла на качество услуг, заявил ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в пресс-центре НСН.
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