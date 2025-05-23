«На 30% дешевле»: Анапа «фантастически» снижает цены по сравнению с Крымом и Сочи
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что Крым стал лидер по росту цен в этом году, а отели Анапы предлагают цены 2023 года.
Разница цен между Сочи и Анапой в этом году достигла фантастических 30%, а Крым рекордно подорожал на 20%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что с июня по сентябрь россияне совершат более 48 млн туристических поездок по стране. Мкртчян рассказал, что происходит с ценами на российских курортах.
«Понятно, что Крым – это главный бенефициар кризиса в Анапе. Поэтому Крым лидер по росту цен в этом году. По сравнению с 2024 годом цены выросли на 15-20%. Но это еще связано с тем, что у него в прошлом году была низкая база. В прошлом году в Крым мало туристов отправлялось. В этом году едут хорошо – плюс 26% в летний период», - отметил он.
А вот Анапа рекордно снижает цены, подчеркнул Мкртчян.
«Что касается Анапы, почти все отельеры дали цены 2024 года, а 15% отелей дали цены 2023 года. Поэтому видим сейчас резкий рост бронирований даже по Анапе. Разница цен между Сочи и Анапой уже достигла фантастических 30%. Такого не было никогда. Тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч в сутки, в Анапе стоит максимум 10 тысяч рублей», - рассказал он.
В целом по стране цены выросли от 10 до 18% в зависимости от «звездности» отелей.
«В среднем по России не хватает около тысячи отелей четырех-пяти звезд. Поэтому на эти отели мы видим самый большой рост цен – порядка 15-18%. У нас в целом все хорошо только с отелями одна-три звезды, большая, конкуренция, здесь рост цен составил 10-12%», - добавил собеседник НСН.
Открытие купального сезона на черноморских курортах России в этом году переносится на начало июня, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».
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