«Понятно, что Крым – это главный бенефициар кризиса в Анапе. Поэтому Крым лидер по росту цен в этом году. По сравнению с 2024 годом цены выросли на 15-20%. Но это еще связано с тем, что у него в прошлом году была низкая база. В прошлом году в Крым мало туристов отправлялось. В этом году едут хорошо – плюс 26% в летний период», - отметил он.

А вот Анапа рекордно снижает цены, подчеркнул Мкртчян.

«Что касается Анапы, почти все отельеры дали цены 2024 года, а 15% отелей дали цены 2023 года. Поэтому видим сейчас резкий рост бронирований даже по Анапе. Разница цен между Сочи и Анапой уже достигла фантастических 30%. Такого не было никогда. Тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч в сутки, в Анапе стоит максимум 10 тысяч рублей», - рассказал он.

В целом по стране цены выросли от 10 до 18% в зависимости от «звездности» отелей.

«В среднем по России не хватает около тысячи отелей четырех-пяти звезд. Поэтому на эти отели мы видим самый большой рост цен – порядка 15-18%. У нас в целом все хорошо только с отелями одна-три звезды, большая, конкуренция, здесь рост цен составил 10-12%», - добавил собеседник НСН.

Открытие купального сезона на черноморских курортах России в этом году переносится на начало июня, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

