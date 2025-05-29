В Анапе временно отменили туристический налог

Власти Анапы временно отменили сбор туристического налога. Об этом заявил мэр курорта Василий Швец.

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По его словам, таким образом местная администрация поддержала предложение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора в районах, «где продолжается ликвидация последствий ЧС».

Он также выразил надежду, что эта мера городских властей поддержит курортный бизнес Анапы в непростой период.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил «Радиоточке НСН», что снижение цен до 50% не поможет отелям Анапы привлечь туристов.


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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:НалогТуризмКраснодарский КрайАнапа

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