В Анапе временно отменили туристический налог
Власти Анапы временно отменили сбор туристического налога. Об этом заявил мэр курорта Василий Швец.
По его словам, таким образом местная администрация поддержала предложение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора в районах, «где продолжается ликвидация последствий ЧС».
Он также выразил надежду, что эта мера городских властей поддержит курортный бизнес Анапы в непростой период.
Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил «Радиоточке НСН», что снижение цен до 50% не поможет отелям Анапы привлечь туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru