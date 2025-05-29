В Анапе временно отменили туристический налог

Средняя зарплата в Москве выросла на 13% за год В аэропорту Шереметьево задержали иностранца с кубинскими сигарами на ₽1,5 млн Более 120-и спортобъектов в Подмосковье адаптированы для маломобильных граждан В Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за тридцатиградусной жары