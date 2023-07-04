В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в интервью «Радиоточке НСН» выразил мнение, что чем дороже жилье у туристов города, тем больше они смогут заплатить курортный сбор. По его словам, введение курортного сбора не отпугнет желающих посетить северную столицу России.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова рассказала, что среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

