В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
Курортный сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в гостинице составит на одного человека 100 рублей.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в интервью «Радиоточке НСН» выразил мнение, что чем дороже жилье у туристов города, тем больше они смогут заплатить курортный сбор. По его словам, введение курортного сбора не отпугнет желающих посетить северную столицу России.
Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова рассказала, что среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru