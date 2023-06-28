Сочи, Махачкала и Минводы стали самыми дорогими отечественными авианаправлениями в июне

Специалисты рассчитали среднюю стоимость билетов, основываясь на анализе цен на перелеты по десяти самым востребованным направлениям внутри страны. Так, дешевле всего оказались перелеты в Уфу (9,1 тысячи рублей), Москву (10,7 тысячи рублей) и Екатеринбург (10,8 тысячи рублей). Рейсы в Санкт-Петербург стоили в среднем 12,5 тысячи рублей, в Калининград — 10,8 тысячи. Билеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды в обе стороны стоят 17,7 тысячи, 16,5 тысячи и 16,1 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, сервис выяснил, что проживание в отеле в июне 2023 года было наиболее дорогим в Сочи (6,5 тысячи рублей в сутки), Санкт-Петербурге (6,3 тысячи), Калининграде (5,8 тысячи). Дешевле всего номер в гостинице обошелся бы путешественникам в Екатеринбурге (3,7 тысячи рублей), Самаре (4,3 тысячи), Москве (4,6 тысячи).

По данным экспертов, средняя стоимость перелета по стране в обе стороны увеличилась на 36% за год, до 13,7 тысячи рублей. При этом средняя стоимость ночи в отеле в РФ составила 5,9 тысячи рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин обсудит выделение еще 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны, напоминает RT.

