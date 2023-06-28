Сочи, Махачкала и Минводы стали самыми дорогими отечественными авианаправлениями в июне
Самыми дорогими среди российских направлений в июне стали авиабилеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования сервиса «Яндекс.Путешествия».
Специалисты рассчитали среднюю стоимость билетов, основываясь на анализе цен на перелеты по десяти самым востребованным направлениям внутри страны. Так, дешевле всего оказались перелеты в Уфу (9,1 тысячи рублей), Москву (10,7 тысячи рублей) и Екатеринбург (10,8 тысячи рублей). Рейсы в Санкт-Петербург стоили в среднем 12,5 тысячи рублей, в Калининград — 10,8 тысячи. Билеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные Воды в обе стороны стоят 17,7 тысячи, 16,5 тысячи и 16,1 тысячи рублей соответственно.
Кроме того, сервис выяснил, что проживание в отеле в июне 2023 года было наиболее дорогим в Сочи (6,5 тысячи рублей в сутки), Санкт-Петербурге (6,3 тысячи), Калининграде (5,8 тысячи). Дешевле всего номер в гостинице обошелся бы путешественникам в Екатеринбурге (3,7 тысячи рублей), Самаре (4,3 тысячи), Москве (4,6 тысячи).
По данным экспертов, средняя стоимость перелета по стране в обе стороны увеличилась на 36% за год, до 13,7 тысячи рублей. При этом средняя стоимость ночи в отеле в РФ составила 5,9 тысячи рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин обсудит выделение еще 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны, напоминает RT.
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