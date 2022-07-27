Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Иорданию

Прямые рейсы из Сочи в Амман будут выполняться один раз в 14 дней. В дальнейшем частота рейсов может быть увеличена. Стоимость одного билета начинается от 37 тысяч рублей с человека в одну сторону. С октября 2022 года планируется открыть еще одно направление - на курорт Акаба на Красном море.

Туроператоры Иордании уже подготовили программы путевок для российских путешественников. По предварительным подсчетам, отдых в Иордании обойдется приблизительно в 30 тысяч рублей без учета авиаперелета.

