Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Иорданию

Авиакомпания Fly Jordan планирует запустить прямые рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман с 31 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России. Билеты на первый рейс уже в продаже, и к этому моменту половина мест уже раскуплена.

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Прямые рейсы из Сочи в Амман будут выполняться один раз в 14 дней. В дальнейшем частота рейсов может быть увеличена. Стоимость одного билета начинается от 37 тысяч рублей с человека в одну сторону. С октября 2022 года планируется открыть еще одно направление - на курорт Акаба на Красном море.

Туроператоры Иордании уже подготовили программы путевок для российских путешественников. По предварительным подсчетам, отдых в Иордании обойдется приблизительно в 30 тысяч рублей без учета авиаперелета.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Алаеддин
ТЕГИ:АвиасообщениеТуризмИордания
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