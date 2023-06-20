В РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии

Как отметил эксперт, туризм в Грузии – не пляжный отдых и отели all inclusive.

«Это не Турция и не Египет, хотя там есть черноморские пляжи. В основном, это культурный туризм, но очень востребованный», — подчеркнул Барзыкин.

По словам главы РСТ, туристы посещают республику в том числе зимой. В это время года в Грузии популярны горнолыжные курорты.

Ранее турагент Николай Мельник заявил, что в крупных городах Грузии «устали» от всех туристов, при этом в регионах радушно относятся к путешественникам из России.

