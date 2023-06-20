В РСТ рассказали россиянам о плюсах отдыха в Грузии
Грузия востребована среди любителей культурного туризма. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Общественной службой новостей».
Как отметил эксперт, туризм в Грузии – не пляжный отдых и отели all inclusive.
«Это не Турция и не Египет, хотя там есть черноморские пляжи. В основном, это культурный туризм, но очень востребованный», — подчеркнул Барзыкин.
По словам главы РСТ, туристы посещают республику в том числе зимой. В это время года в Грузии популярны горнолыжные курорты.
Ранее турагент Николай Мельник заявил, что в крупных городах Грузии «устали» от всех туристов, при этом в регионах радушно относятся к путешественникам из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru