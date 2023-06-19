Эксперт назвал страны, где российским туристам стоит быть осторожными
Российским туристам следует проявлять осторожность в некоторых странах мира. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам турагента Николая Мельника, в Турции в популярных зонах отдыха нет русофобии в отношении туристов из РФ, и сообщения якобы об уничижительном отношении к россиянам «раздуты». На Анатолийском побережье огромное количество русских туристов, которые «прекрасно себе отдыхают».
Турагент предупредил, что напряженное отношение к туристам проявляют жители Венесуэлы, при этом признаков агрессии конкретно к россиянам там не фиксировалось.
«Дело в том, что Венесуэла довольно криминальна: стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить», — заявил Мельник.
По словам эксперта, ситуация куда сложнее в Грузии: в регионах радушно относятся к российским путешественникам, однако в столице и крупных городах «устали» от всех туристов.
Мельник также рассказал о происходящем в ОАЭ: россиян нередко привлекают к ответственности за неподобающее поведение в мусульманской стране.
«В данном случае снова речь не идет о геополитике, речь идет о нежелании русского туриста изучать традиции региона, который он намерен посетить», — отметил эксперт, добавив, что в целом россиянам рады в ОАЭ.
Кроме того, туристам следует быть осторожнее в Доминиканской Республике, чтобы не стать жертвой опасных мафиозных групп и преступного синдиката. При этом население страны «добродушное и гостеприимное» и лишено агрессии по отношению к россиянам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru