«В ближайшее время». Туризм надеется на скорое открытие авиасообщения с курортами Египта
Открытие египетского направления важно не только для туристов, но и для российских авиаперевозчиков и туроператоров, имеющих серьезные долги, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент РСТ.
Возобновление авиарейсов между Россией и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом произойдет в ближайшее время, если позволит ситуация с коронавирусом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что штабу по борьбе с коронавирусом нужно время для анализа данных инспекционных поездок в Египет.
«Конкретной даты (возобновления полетов на курорты Египта - прим. НСН) не знает никто. Мы все живем надеждами на эти заявления, но действительно уже состоялось и организационное, и политическое решение, аэропорты проверили и сейчас основное – это ситуация по COVID-19 и технические вопросы. Думаю, что все-таки откроют это направление, потому что последние новости об открытии Россией ряда европейских направлений и Маврикия, они мало влияют на туризм. Крупные потоки могут генерировать или Турция, или Египет. И в целом это не только вопросы удовлетворения спроса наших сограждан, но и, конечно, вопросы благополучия наших авиаперевозчиков и туроператоров, которые имеют серьезные долги и по прошлому году, и по этому. Нужно форсировать эту ситуацию. Если вопрос с безопасностью решен, думаю, что в ближайшее время эти направления откроют. Тем более, что в Каир летают из России и даже увеличили количество рейсов в столицу Египта», - сказал Барзыкин.
31 мая стало известно, что со 2 июня возобновляется авиасообщение России с Великобританией, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Германией, Венгрией, Албанией Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием, а также увеличивается количество рейсов в Грецию и другие страны.
Вице-президент Российского союза туриндустрии прогнозирует, что наиболее востребованными из этих направлений будут Греция и Хорватия.
«На Маврикий раньше частенько летали туристы, однако туда сейчас запрещен въезд для россиян с туристическими целями. Из тех стран, авиаперелеты в которые из России возобновляются с 10 июня, большинство закрыты – это и Австрия, и Германия. Великобритания на самоизоляции, туда тоже вряд ли кто поедет. При этом увеличено количество рейсов в Грецию и на Кипр, Хорватия начала оформлять визы, Cредиземноморье к нам благоприятно. Думаю, что к середине лета может что-то и по Италии будет разрешено, такие заявления были, но реально пока этого нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Правительство РФ сообщило 31 мая, что ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня включительно.
Кроме того, с 10 июня увеличится количество рейсов между Россией и рядом стран, в числе которых Египет, Греция, Сербия, Катар, Азербайджан, Армения, Узбекистан и Таджикистан. В частности, количество рейсов между Москвой и столицей Египта Каиром достигнет семи в неделю.
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обещал до конца мая принять решение о возобновлении чартеров на курорты Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 1 июня, что специалисты ознакомились с ситуацией в Египте и теперь нужно время для оценки ситуации.
При этом, по данным Ассоциации туроператоров России, сейчас Египет соответствует всем критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения и при благоприятном сценарии рейсы на курорты этой страны могут стартовать в конце июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
- Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы
- «Ты подумай, как нам попасть в Крым»: Лукашенко обратился к Путину насчёт полётов на полуостров
- Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем
- Вячеслав Фетисов выиграл праймериз «Единой России» от Московской области
- В России построят два корабля «Союз МС» для космических туристов
- СМИ: Обвиняемый в призывах к протестам пытался покончить с собой в минском суде
- В «Лужниках» 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020
- На Украине в школьном учебнике нашли ссылку на порносайт
- Суд в Москве заочно арестовал россиянку после нападения на посольство РФ на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru