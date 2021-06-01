«В ближайшее время». Туризм надеется на скорое открытие авиасообщения с курортами Египта

«Конкретной даты (возобновления полетов на курорты Египта - прим. НСН) не знает никто. Мы все живем надеждами на эти заявления, но действительно уже состоялось и организационное, и политическое решение, аэропорты проверили и сейчас основное – это ситуация по COVID-19 и технические вопросы. Думаю, что все-таки откроют это направление, потому что последние новости об открытии Россией ряда европейских направлений и Маврикия, они мало влияют на туризм. Крупные потоки могут генерировать или Турция, или Египет. И в целом это не только вопросы удовлетворения спроса наших сограждан, но и, конечно, вопросы благополучия наших авиаперевозчиков и туроператоров, которые имеют серьезные долги и по прошлому году, и по этому. Нужно форсировать эту ситуацию. Если вопрос с безопасностью решен, думаю, что в ближайшее время эти направления откроют. Тем более, что в Каир летают из России и даже увеличили количество рейсов в столицу Египта», - сказал Барзыкин.

31 мая стало известно, что со 2 июня возобновляется авиасообщение России с Великобританией, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Германией, Венгрией, Албанией Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием, а также увеличивается количество рейсов в Грецию и другие страны.

Вице-президент Российского союза туриндустрии прогнозирует, что наиболее востребованными из этих направлений будут Греция и Хорватия.

«На Маврикий раньше частенько летали туристы, однако туда сейчас запрещен въезд для россиян с туристическими целями. Из тех стран, авиаперелеты в которые из России возобновляются с 10 июня, большинство закрыты – это и Австрия, и Германия. Великобритания на самоизоляции, туда тоже вряд ли кто поедет. При этом увеличено количество рейсов в Грецию и на Кипр, Хорватия начала оформлять визы, Cредиземноморье к нам благоприятно. Думаю, что к середине лета может что-то и по Италии будет разрешено, такие заявления были, но реально пока этого нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».