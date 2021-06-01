«В ближайшее время». Туризм надеется на скорое открытие авиасообщения с курортами Египта

Открытие египетского направления важно не только для туристов, но и для российских авиаперевозчиков и туроператоров, имеющих серьезные долги, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент РСТ.

Возобновление авиарейсов между Россией и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом произойдет в ближайшее время, если позволит ситуация с коронавирусом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что штабу по борьбе с коронавирусом нужно время для анализа данных инспекционных поездок в Египет.

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«Конкретной даты (возобновления полетов на курорты Египта - прим. НСН) не знает никто. Мы все живем надеждами на эти заявления, но действительно уже состоялось и организационное, и политическое решение, аэропорты проверили и сейчас основное – это ситуация по COVID-19 и технические вопросы. Думаю, что все-таки откроют это направление, потому что последние новости об открытии Россией ряда европейских направлений и Маврикия, они мало влияют на туризм. Крупные потоки могут генерировать или Турция, или Египет. И в целом это не только вопросы удовлетворения спроса наших сограждан, но и, конечно, вопросы благополучия наших авиаперевозчиков и туроператоров, которые имеют серьезные долги и по прошлому году, и по этому. Нужно форсировать эту ситуацию. Если вопрос с безопасностью решен, думаю, что в ближайшее время эти направления откроют. Тем более, что в Каир летают из России и даже увеличили количество рейсов в столицу Египта», - сказал Барзыкин.

31 мая стало известно, что со 2 июня возобновляется авиасообщение России с Великобританией, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Германией, Венгрией, Албанией Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием, а также увеличивается количество рейсов в Грецию и другие страны.

Вице-президент Российского союза туриндустрии прогнозирует, что наиболее востребованными из этих направлений будут Греция и Хорватия.

«На Маврикий раньше частенько летали туристы, однако туда сейчас запрещен въезд для россиян с туристическими целями. Из тех стран, авиаперелеты в которые из России возобновляются с 10 июня, большинство закрыты – это и Австрия, и Германия. Великобритания на самоизоляции, туда тоже вряд ли кто поедет. При этом увеличено количество рейсов в Грецию и на Кипр, Хорватия начала оформлять визы, Cредиземноморье к нам благоприятно. Думаю, что к середине лета может что-то и по Италии будет разрешено, такие заявления были, но реально пока этого нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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Правительство РФ сообщило 31 мая, что ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня включительно.

Кроме того, с 10 июня увеличится количество рейсов между Россией и рядом стран, в числе которых Египет, Греция, Сербия, Катар, Азербайджан, Армения, Узбекистан и Таджикистан. В частности, количество рейсов между Москвой и столицей Египта Каиром достигнет семи в неделю.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обещал до конца мая принять решение о возобновлении чартеров на курорты Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 1 июня, что специалисты ознакомились с ситуацией в Египте и теперь нужно время для оценки ситуации.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров России, сейчас Египет соответствует всем критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения и при благоприятном сценарии рейсы на курорты этой страны могут стартовать в конце июня.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссийские ТуристыЕгипет
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