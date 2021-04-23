Египет, откройся! Россияне готовят деньги на поездку

О полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси в телефонном разговоре. Решение касается и полетов в курортные Хургаду и Шарм-эль-Шейх, - говорится в заявлении канцелярии президента Египта. Точная дата возобновления полетов пока неизвестна: как пояснили в пресс-службе Кремля, «практические параметры» проработают «компетентные службы».

Чартерные рейсы на египетские курорты были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета с российскими туристами. ФСБ признала авиакатастрофу терактом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, но для чартеров туристические направления до сих пор оставались закрытыми. Информация о скором возобновлении чартеров появлялась неоднократно, но всякий раз без достаточных на то оснований. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.

Ожидать начала полетов на египетские курорты стоит, скорее всего, во второй декаде мая. Такой прогноз дают источники «Интерфакса» в авиационных кругах. Этому предшествует урегулирование целого ряда необходимых формальностей, выделение воздушных судов, работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер, продажа билетов, - пояснили собеседники агентства. Но процесс может и немного затянуться – это следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом:

«Вопрос о количестве авиарейсов на египетские курорты будет решен на заседании оперативного штаба (…) О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года», - говорится в документе.

Туроператорам тоже потребуется время для подготовки к возобновлению работы на египетском направлении. Как заявила в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, у туроператоров уйдет от 7 до 14 дней на разворачивание полетных программ в Египет, и тогда он заменит на рынке закрытую пока Турцию. По оценкам АТОР, в случае полноценного запуска чартерных полетов туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше четверти миллиона туристов в месяц, а с учетом наличия в этом году свободных провозных емкостей объемы могут быть и больше.

Что касается цен на отдых в Египте с началом чартерного сообщения, то, как подсчитали в АТОР, средняя стоимость туристических пакетов с перелетом в Хургаду или Шарм-эль-Шейх за неделю отдыха с размещением в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» будет находиться в районе 300-500 долларов на человека.

