В РСТ опровергли закрытие Турции для российских туристов
На фоне вспышки заболеваемости ковидом в Турции некоторые эксперты предположили, что страна перестанет пускать туристов. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии заявил НСН, что самой Турции этот шаг очень невыгоден.
Турция не станет закрывать свои границы для российских туристов, несмотря на появившиеся в СМИ опасения. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«У нас нет такой информации, что Турция закроется для российских туристов. Сегодня проводилось совещание, этой темы не звучало. Я не думаю, что Анкара на такой шаг пойдет, ничего она закрывать не будет. А вот мы можем увеличить или обеспечить дополнительные меры по снижению риска», - предупредил собеседник НСН.
Барзыкин призвал дождаться официальной информации о закрытии Турции, если она появится. В то же время он напомнил, что болеют, в основном, центральные районы страны, а вспышек в курортных районах нет.
Эпидемиологическая ситуация в Турции обострилась, в течение последнего месяца увеличилось число заражений более чем 40%. На этом фоне в стране введены жесткие ограничения, в том числе для туристов, прибывших из стран, где обнаружены опасные штаммы коронавируса: Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Дании. По прибытии они должны отбыть двухнедельный карантин. Россиян это пока не касается — турки считают наших туристов «безопасными».
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