В РСТ опровергли закрытие Турции для российских туристов

Барзыкин призвал дождаться официальной информации о закрытии Турции, если она появится. В то же время он напомнил, что болеют, в основном, центральные районы страны, а вспышек в курортных районах нет.

Эпидемиологическая ситуация в Турции обострилась, в течение последнего месяца увеличилось число заражений более чем 40%. На этом фоне в стране введены жесткие ограничения, в том числе для туристов, прибывших из стран, где обнаружены опасные штаммы коронавируса: Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Дании. По прибытии они должны отбыть двухнедельный карантин. Россиян это пока не касается — турки считают наших туристов «безопасными».

