По его словам, туроператоры не будут рады новому налогу, однако в итоге за все будет платить потребитель.

«Никому не нравятся дополнительные сборы или налоги. Никто еще никогда не приветствовал введение каких-то дополнительных налогов. Понятно, что если даже теоретически предположить, что такого рода сбор будет введен, он ляжет на плечи потребителей, потому что все деньги, которыми оперируют туроператоры, это деньги туристов. Однако не стоит забывать, что совсем недавно у нас появился туристический налог в ряде регионов России. Некоторые муниципальные образования отдельно вводят туристический налог, взимаемый с гостиниц», - заключил Мохов.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что туристические визы в Саудовскую Аравию стали выдавать всего шесть лет назад, на страну еще не наложил отпечаток наплыв туристов, это интересная и своеобразная страна с уникальной природой и архитектурными достопримечательностями.

